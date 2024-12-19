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Стало известно, сколько человек могли находиться в пропавшем на Камчатке Ан-2

Росавиация: в пропавшем на Камчатке самолете Ан-2 могли находиться три человека

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Три человека могли находиться на борту легкомоторного самолета Ан-2, пропавшего в Камчатском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По предварительным данным, в самолете были два пилота и еще один человек. Последний сопровождал груз, который находился на борту.

«На поиски пропавшего Ан-2 вылетели два поисково-спасательных воздушных судна Росавиации — вертолеты Ми-8Т «Камчатского авиационного предприятия», — говорится в заявлении.

Кореняко уточнил, что один из вертолетов вылетел из аэропорта в городе Петропавловск-Камчатский. Второе воздушное судно направилось к месту, где пропал легкомоторный самолет, из села Тиличики.

19 декабря министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что в регионе пропал самолет Ан-2. Воздушное судно принадлежит компании «Фаир Авиа», оно осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора.

Как рассказал глава профильного ведомства, во время полета на борту сработал аварийный датчик. В тот момент самолет находился на высоте 700 метров.

Ранее в Ульяновской области оштрафовали пилота, посадившего самолет на автомобильную дорогу.

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