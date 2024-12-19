Следователи организовали проверку после пропажи самолета на Камчатке

На Камчатке начали доследственную проверку после пропажи грузового самолета Ан-2. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

По данным ведомства, проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке утром 19 декабря, началась спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

Борт вылетел в 05:13 (мск) из села Тиличики с тремя спасателями «Камчатского РПСБ» на борту. На вылете также спасатели ПСО ГУ МЧС России по Камчатскому краю в составе шести человек и спасатели ПСО КГКУ «ЦОД» в составе четырех человек, министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев добавил Лебедев.

По словам чиновника, в поисках пропавшего самолета задействованы три воздушных судна. Также Ан-2 ищут более десятка спасателей и задействовано пять снегоходов.

Ранее в аэропорту Пулково самолет не смог припарковаться из-за снега.