Спасатели выдвинулись в район аварийной посадки самолета на Камчатке

МЧС: спасатели направились в район аварийной посадки самолета Ан-2 на Камчатке

Спасатели из Петропавловска-Камчатского прибыли в поселок Ключи и на технике высокой проходимости выдвинулись в район аварийной посадки самолета Ан-2. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

«Спасателям предстоит передвигаться в горной местности в тяжелых погодных условиях», — говорится в сообщении.

Кроме того, из города Елизово запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. В готовности находится вертолет Ми-8 в поселке Оссора, отметили в ведомстве. До этого вертолет со спасателями вылетел из села Мильково.

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке утром в четверг, 19 декабря, после чего началась спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

По признакам нарушения правил безопасности проводится доследственная проверка, также проверку начала Камчатская транспортная прокуратура.

Ранее стало известно, сколько человек могли находиться в пропавшем на Камчатке Ан-2.