Следователи возбудили дело по факту «минирования» автомобиля депутата Картаполова

По факту «минирования» автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова в Москве возбудили уголовное дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (статья 207 УК РФ), отметил собеседник издания. Он рассказал, что неизвестный позвонил в полицию и заявил об установленном взрывном устройстве под автомобилем парламентария. После этого специалисты обследовали транспортное средство и парковку, взрывчатку не нашли, добавил собеседник.

17 декабря Картаполов заявил, что знал о готовящемся на него покушении.

До этого сообщалось, что в Подмосковье был предотвращен взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего замдиректора оборонного предприятия АО НПК «КБМ».

21-летний Шандро Шишков и 23-летний Денис Кайзер через мессенджер получили заказ и заложили мину под автомобиль Toyota Land Cruiser замдиректора по производству «Конструкторского бюро машиностроения» Геннадия Девяткова. Взрывное устройство должно было сработать утром, когда топ-менеджер сядет в машину и поедет на работу. Взрыв удалось предотвратить.

Ранее в Севастополе возле супермаркета взорвалась машина.