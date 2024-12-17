Депутат Картаполов сообщил, что саперы не нашли СВУ в его авто

В машине депутата Госдумы Андрея Картаполова не нашли взрывного устройства, о котором сообщил аноним. Об этом сам политик сообщил «Газете.Ru».

«Cпециалисты отработали, проверили. Ничего нет. Ну это понятно. Сейчас наши оппоненты будут периодически вбрасывать подобного рода информацию в надежде на то, что мы будем выражать беспокойство», — сказал Картаполов.

До этого сообщалось, что саперы проверяют машину председателя комитета Госдумы по обороне Картаполова из-за угрозы взрыва. Утром неизвестный связался со спецслужбами, назвался завербованным Украиной россиянином и заявил, что заложил СВУ в автомобиль депутата в Ружейном переулке.

Ранее в Москве произошел взрыв в жилом доме на Рязанском проспекте.