Под автомобиль разработчика «Искандера» заложили мину

В Подмосковье предотвращен взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего замдиректора оборонного предприятия АО НПК «КБМ». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, 21-летний Шандро Шишков и 23-летний Денис Кайзер через мессенджер получили заказ и заложили мину под автомобиль Toyota Land Cruiser замдиректора по производству «Конструкторского бюро машиностроения» Геннадия Девяткова. Взрывное устройство должно было сработать утром, когда топ-менеджер сядет в машину и поедет на работу.

Подозреваемые заложили мину под днище внедорожника на парковке в Коломне, однако были задержаны сотрудниками ФСБ. Взрыв удалось предотвратить. Оперативники ищут заказчиков преступления.

АО НПК «КБМ» разрабатывает и выпускает ракетные комплексы различного назначения, в том числе «Искандер», «Шмель» и «Игла».

Ранее в Приморье автомобиль загорелся после ДТП.