Депутат Картаполов знал о минировании своего автомобиля

Депутат Государственной думы Андрей Картаполов знал о готовящемся на него покушении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Информация была», — сказал Картаполов, отвечая на вопрос, была ли информация о минировании его автомобиля.

До этого сообщалось, что саперы проверяют машину председателя комитета Госдумы по обороне Картаполова из-за угрозы взрыва. Утром неизвестный связался со спецслужбами, назвался завербованным Украиной россиянином и заявил, что заложил СВУ в автомобиль депутата в Ружейном переулке.

В Telegram-канале Shot заявили со слов анонима, что бомба под автомобилем Land Rover взорвется через час.

До этого в Подмосковье был предотвращен взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего замдиректора оборонного предприятия АО НПК «КБМ».

21-летний Шандро Шишков и 23-летний Денис Кайзер через мессенджер получили заказ и заложили мину под автомобиль Toyota Land Cruiser замдиректора по производству «Конструкторского бюро машиностроения» Геннадия Девяткова. Взрывное устройство должно было сработать утром, когда топ-менеджер сядет в машину и поедет на работу. Взрыв удалось предотвратить.

Ранее в Севастополе возле супермаркета взорвалась машина.