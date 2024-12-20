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На Украине ограничили распространение информации о состоянии энергосистемы

Украинский энергохолдинг ДТЭК ограничил информацию о состоянии энергосистемы
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Anna Voitenko/Reuters

Украинский энергетический холдинг ДТЭК принял решение ограничить распространение информации о состоянии энергосистемы из-за «соображений безопасности». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«По соображениям безопасности, мы временно можем предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергосистемы», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что проинформируют население страны о решении вернуться к «графикам стабилизационных отключений».

17 декабря издание «Страна.ua» писало, что отключения света на Украине не совпадают с обновленными графиками, действующими с понедельника.

13 декабря сообщалось, что ВС России нанесли массовые удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, было задействовано не менее 120 ракет. Были поражены ТЭС и подстанции в Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине запросили импорт электроэнергии из ЕС из-за почасовых отключений.

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