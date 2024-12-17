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На Украине пожаловались на отключения света не по графику

«Страна.ua»: отключения света на Украине не совпадают с графиками

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Anna Voitenko/Reuters

Отключения света на Украине не совпадают с обновленными графиками, действующими с понедельника, 16 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Во многих населенных пунктах, включая крупные города, все пошло наперекосяк», — говорится в публикации.

По данным издания, население страны массово жалуется на то, что подачу электроэнергии отключают не только не по графику, но и неравномерно.

Перебои связаны с нововведением, которое распределяет потребителей электроэнергии на подгруппы и предусматривает дополнительные полчаса на включение электроэнергии. Предполагалось, что это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему страны, отмечает издание.

15 декабря директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что национальная энергетическая компания «Укрэнерго» введет новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всей территории страны 16 декабря. По словам гендиректора, все шесть групп отключений будут разделены на 12 групп, что позволит отключать электроэнергию лишь половине группы. Он добавил, что отключения будут планироваться в получасовых интервалах.

13 декабря сообщалось, что ВС России нанесли массовые удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, было задействовано не менее 120 ракет.

Ранее на Украине запросили импорт электроэнергии из ЕС из-за почасовых отключений.

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