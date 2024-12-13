Российские военнослужащие ударили в направлении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилетело в направлении Бурштынской ТЭС, было много искр», — сказал Лебедев.

Также он сообщил, что удару подверглось здание бывшего комбината, расположенное в пригороде Харькова.

Утром 13 декабря координатор николаевского подполья заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по заводу в пригороде Борисполя. Целью стало предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов для нужд ВСУ.

До этого российские бойцы атаковали закрытый военный аэродром в украинской столице. Как рассказал Лебедев, звуки взрыва раздались со стороны Международного аэропорта Киев-Жуляны. В этом районе находится еще один аэродром, который относится к Национальному авиационному университету.

Ранее российские солдаты ударили по ангару с техникой ВСУ в Сумской области.