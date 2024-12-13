ВС России ударили 120 ракетами по инфраструктуре Украины

ВС России нанесли массовые удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, было задействовано не менее 120 ракет. Об этом сообщает Mash.

Использовались ракеты «Искандер» и «Кинжал». В результате атаки пострадал аэродром в Киеве, где проходят обучение пилоты истребителей F-16.

Ракеты поразили завод по производству беспилотников и ремонту вертолетов в пригороде Борисполя. Кроме того, был прилет в порт города Одессы.

Были поражены ТЭС и подстанции в Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской областях Украины.

13 декабря также сообщалось, что Польша вместе с союзниками подняла в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдаемой, по утверждению Варшавы, «активностью РФ» на Украине.

До этого в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы РФ в период с 30 ноября по 6 декабря нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия в ближайшее время может ударить по Украине «Орешником».