Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

ВС России ударили 120 ракетами по инфраструктуре Украины

Mash: ВС РФ ударили 120 ракетами по военным объектам и инфраструктуре Украины

ВС России нанесли массовые удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, было задействовано не менее 120 ракет. Об этом сообщает Mash.

Использовались ракеты «Искандер» и «Кинжал». В результате атаки пострадал аэродром в Киеве, где проходят обучение пилоты истребителей F-16.

Ракеты поразили завод по производству беспилотников и ремонту вертолетов в пригороде Борисполя. Кроме того, был прилет в порт города Одессы.

Были поражены ТЭС и подстанции в Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской областях Украины.

13 декабря также сообщалось, что Польша вместе с союзниками подняла в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдаемой, по утверждению Варшавы, «активностью РФ» на Украине.

До этого в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы РФ в период с 30 ноября по 6 декабря нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия в ближайшее время может ударить по Украине «Орешником».

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами