Главу района в Петербурге освободили от должности

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил Олега Фадеенко от должности главы администрации Красносельского района города. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга.

Уточняется, что временное исполнение обязанностей возложено на первого заместителя главы администрации района Игоря Сушкова.

19 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали Фадеенко в момент передачи ему взятки, размер которой составил 6 млн рублей. По информации издания «Фонтанка», глава района получил данную сумму за общее покровительство от охранной фирмы, выигравшей очередной тендер.

6 декабря суд арестовал бывшего вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки в размере 73 млн рублей.

25 ноября были задержаны министр транспорта — замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. В отношении замглавы региона возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 24 января 2025 года.

Ранее в Петербурге одного из районных начальников ГАИ задержали за взятку сотруднику ФСБ.