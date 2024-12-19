Главу района в Петербурге задержали при получении взятки

В Петербурге за взятку задержали главу Красносельского района Фадеенко

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали главу Красносельского района Олега Фадеенко в момент передачи ему взятки, размер которой составил 6 млн рублей. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, он получил данную сумму за общее покровительство от охранной фирмы, выигравшей очередной тендер. Денежные средства она передала посреднику, давнему знакомому главы Красносельского района. Он был задержан и согласился под наблюдением правоохранителей отдать деньги Фадеенко.

Как сообщает «Фонтанка», чиновник уже признал свою вину.

Фадеенко стал главой Красносельского района в 2019 году. До этого он был сотрудником администрации Фрунзенского района Петербурга.

6 декабря суд арестовал бывшего вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки в размере 73 млн рублей.

25 ноября были задержаны министр транспорта — замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. В отношении замглавы региона возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 24 января 2025 года.

Ранее в Петербурге одного из районных начальников ГАИ задержали за взятку сотруднику ФСБ.