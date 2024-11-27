Суд избрал меру пресечения министру транспорта Ростовской области

Кировский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения заместителю губернатора — министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

«Постановлением Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 27.11.2024 Кушнареву В.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 24.01.2025 включительно», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в отношении замгубернатора российского региона возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия.

О задержании Кушнарева утром 25 ноября сообщил замминистра информационной политики Ростовской области Сергей Тюрин. По его словам, региональное министерство транспорта работает в штатном режиме. Вместе с Кушнаревым был задержан заместитель министра транспорта Дмитрий Мамелко.

В этот же день в правоохранительных органах сообщили, что глава регионального минтранса подозревается в получении взятки размером в 27 миллионов рублей.

Ранее главу фонда капремонта Подмосковья обвинили в получении многомиллионных взяток.