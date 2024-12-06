Бывший мэр Красноярска задержан по делу о взятке

Бывший вице-мэр Красноярска Алексей Давыдов, подозреваемый в посредничестве при передаче взятки, арестован судом на два месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, Давыдов выступал одним из посредников при передаче взятки в размере 73 млн рублей от гендиректора ООО «ПромСтрой» в адрес руководителя муниципального казенного учреждения УДИБ («Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»).

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за оказание содействия в обеспечении победы ООО «ПромСтрой» в конкурсе по определению подрядчиков на право заключения муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в городе Красноярске», — отметили в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Подозреваемый задержан и допрошен, суд заключил его под стражу на два месяца.

6 декабря сообщалось, что министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев стал фигурантом дела о взятке. Он был задержан при получении 27 млн рублей сотрудниками регионального управления ФСБ.

Ранее экс-замгубернатора Брянской области продлили арест по делу о взятке.