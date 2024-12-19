Экзамен по русскому языку для детей мигрантов будет бесплатным

Минпросвещения: экзамен по русскому для детей мигрантов будет бесплатным

Проводить экзамен для детей мигрантов будут бесплатно при приеме в школу. Об этом сообщило Минпросвещения РФ.

«Тестирование на знание русского языка для поступления в школу будет проводиться в государственной или муниципальной общеобразовательной организации на бесплатной основе», — говорится в сообщении.

Ведомство также отметило, что проработает внесение изменений в порядок приема детей мигрантов в школы, а именно — определит список нужных для зачисления документов.

11 декабря Государственная дума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете зачислять в школы России детей мигрантов, не владеющих русским языком. Авторами законопроекта выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и другие парламентарии.

18 декабря законопроект был поддержан комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что поддерживает закон, запрещающий принимать детей мигрантов, которые не знают русского языка, в российские школы.

Ранее сообщалось, что Институт Пушкина не вошел в число учреждений, принимающих экзамены у мигрантов.