Путин поддержал закон, запрещающий прием детей мигрантов в школы без знания русского языка

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии поддержал закон, запрещающий принимать детей мигрантов, которые не знают русского языка, в российские школы.

По его словам, для того, чтобы сократить количество трудовых мигрантов в России, необходимо повышать производительность труда и использовать высокие технологии. В таком случае не придется привлекать мигрантов для низкоквалифицированного труда.

Также глава РФ заявил о необходимости работать со странами Центральной Азии, чтобы там открывались школы и курсы русского языка.



11 декабря Государственная дума на пленарном заседании приняла сразу в II и III чтениях законопроект о запрете зачислять в школы России детей мигрантов, не владеющих русским языком. Авторами законопроекта выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и другие парламентарии.

18 декабря законопроект был поддержан комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что РФ в вопросах миграции ориентируется прежде всего на интересы россиян.