Депутаты приняли закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка

Государственная дума на пленарном заседании приняла сразу в II и III чтениях законопроект о запрете зачислять в школы России детей мигрантов, не владеющих русским языком. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами законопроекта выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая и другие парламентарии.

Согласно закону, зачисление иностранцев в школы возможно только при условии успешного прохождения бесплатного экзамена по русскому языку в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

В документе указано, что дети мигрантов, провалившие тестирование, не будут допускаться до учебных заведений.

Также предлагается запретить принимать в школы детей, которые незаконно пребывают на территории России.

10 декабря депутаты Государственной думы приняли соответствующий законопроект в I чтении.

Данный законопроект был внесен в Госдуму 25 ноября. Его авторы предложили сделать возможным зачисление детей мигрантов в российские школы только после успешного прохождения теста по русскому языку.

Ранее Медведев заявил, что Россия в вопросах миграции ориентируется прежде всего на интересы россиян.