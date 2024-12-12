Институт Пушкина не вошел в число учреждений, принимающих экзамены у мигрантов

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина больше не будет принимать у мигрантов экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что в соответствии с порядком включения организаций в перечень, руководитель учреждения должен направить соответствующее согласие в Минобрнауки. В настоящее время согласие руководителя Института Пушкина в министерство не поступало.

Собеседники агентства указали, что включение государственных учреждений в перечень осуществляется правительством на основании предложений Минобрнауки по согласованию с МВД и Рособрнадзором.

11 декабря Государственная дума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете зачислять в школы России детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Ранее правительство РФ утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов.