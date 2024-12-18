Комитет СФ поддержал закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал закон о запрете на прием в российские школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Об этом сообщает РИА Новости.

Иностранцы будут приниматься на обучение по общеобразовательным программам при предъявлении документа, подтверждающего законность пребывания в России. Также при приеме в школу необходимо будет сдать тестирование на знание русского языка. В документе указано, что дети мигрантов, провалившие тестирование, не будут допускаться до учебных заведений.

11 декабря Государственная дума на пленарном заседании приняла сразу в II и III чтениях законопроект о запрете зачислять в школы России детей мигрантов, не владеющих русским языком. Авторами законопроекта выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и другие парламентарии.

Ранее Медведев заявил, что РФ в вопросах миграции ориентируется прежде всего на интересы россиян.