Появилась запись разговора с машинистом перед столкновением поездов в Мурманской области

Машинист поезда сообщал о незакрепленном составе перед ЧП в Мурманской области

Появилась аудиозапись разговора между диспетчером и машинистом незадолго до столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области. Соответствующая записать опубликована в Telegram-канале «78. Новости».

На записи слышен диалог, в котором диспетчер спрашивает о состоянии поезда и направлении его движения. Машинист сообщает о незакрепленном составе, объясняя это недостатком тормозных башмаков.

Инцидент произошел накануне, на станции Княжая. Поезд, следовавший в Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате часть вагонов пассажирского поезда сошла с рельсов и опрокинулась на бок.

Во время аварии пострадал 31 человек, среди них были дети. В больницу направили 14 человек. После произошедшего пассажиров пересадили в вагоны поезда, которые не пострадали, после чего он продолжил путь в пункт назначения.

Спустя некоторое время движение через станцию восстановили.

Ранее глава РЖД дал поручение наградить бригаду поезда Мурманск – Петербург.