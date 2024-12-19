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Глава РЖД дал поручение наградить бригаду поезда Мурманск – Петербург

Глава РЖД поручил наградить сотрудников поезда Мурманск – Петербург
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soi7studio/Shutterstock/FOTODOM

Глава РЖД Олег Белозеров дал поручение наградить сотрудников бригады поезда, который следовал из Мурманска в Петербург накануне. Об этом РЖД сообщает в официальном Telegram-канале.

Руководитель подчеркнул, что работники проявили себя как профессионалы и грамотно сработали на месте аварии.

«Он также предложил отметить пассажиров, которые вместе с проводниками помогали эвакуировать людей из поезда», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел накануне, на станции Княжая. Поезд, следовавший в Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате часть вагонов пассажирского поезда сошла с рельсов и опрокинулась на бок.

Во время аварии пострадал 31 человек, среди них были дети. В больницу направили 14 человек. После произошедшего пассажиров пересадили в вагоны поезда, которые не пострадали, после чего он продолжил путь в пункт назначения.

Спустя некоторое время движение через станцию восстановили.

Ранее в Калининградской области под поезд попала 23-летняя девушка.

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