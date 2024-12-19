В РЖД уточнили число пассажиров поезда, попавшего в аварию под Мурманском

В поезде, столкнувшемся с грузовым составом в Мурманской области, в момент аварии находился 321 пассажир. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Изначально в компании заявили, что в поезде были 326 пассажиров.

«Всего на момент инцидента в составе поезда находился 321 пассажир», — уточнили в пресс-службе.

Авария на железной дороге в Мурманской области произошла 18 декабря. Грузовой поезд врезался в хвост пассажирского состава, следовавшего из административного центра региона в Санкт-Петербург.

По последним данным, в результате ЧП пострадал 31 человек. Госпитализация понадобилась 14 гражданам, при этом состояние четверых из них оценивается как тяжелое. Еще двоих пассажиров спасти не удалось.

На этом фоне сотрудники правоохранительных органов задержали машиниста грузового поезда, из-за ошибки которого и произошло столкновение. Как пишет Telegram-канал Baza, также под стражей оказался помощник машиниста.

В РЖД пообещали выплатить компенсации всем пассажирам, получившим травмы в результате ЧП. Те, кому понадобилась госпитализация, получат по одному миллиону рублей. Обратившимся за медицинской помощью с менее серьезными повреждениями, в свою очередь, переведут по 500 тыс. рублей.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал список пострадавших в результате столкновения поездов.