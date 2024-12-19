В Мурманской области восстановили движение поездов через станцию Княжая

В Мурманской области после аварии с поездами восстановили движение через станцию Княжая. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, первым по маршруту прошел грузовой поезд, а следом проехал пассажирский состав, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург.

«Пока пропуск поездов будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.

По данным РЖД, на месте инцидента продолжаются восстановительные работы.

18 декабря, в 16:15 мск, при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург с вагонами грузового состава. В поезде в момент аварии находился 321 пассажир. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. Госпитализация понадобилась 14 пассажирам.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал список пострадавших в результате столкновения поездов.