В РЖД сообщили, когда пострадавший пассажирский поезд продолжит движение

Пассажирский поезд, в результате ЧП столкнувшийся с грузовым составом в Мурманской области, скоро продолжит движение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Российских железных дорог» (РЖД).

«Пассажиры из вагонов поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург, сошедших с рельсов в Мурманской области, переведены на свободные места в исправные вагоны в головной части поезда. В ближайшее время состав продолжит движение по маршруту», — сообщили в РЖД.

В компании уточнили, что в результате аварии пострадали последние четыре вагона пассажирского поезда.

До этого Ространснадзор создал комиссию для расследования столкновения поездов в Мурманской области.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Более 10 человек пострадали.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров. На место происшествия также направлены восстановительные поезда.

Ранее стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области.