Стало известно о подготовке новых мер против финансовых мошенников

Депутаты Госдумы вместе с коллегами из Центробанка и правительства РФ готовят очередной пакет мер против финансовых мошенников. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев («Единая Россия»), передает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что в новый пакет мер войдут в том числе и предложения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Президент на мероприятии озвучил проблему защиты граждан от финансовых мошенников.

«Напомню, что речь идет о так называемом периоде охлаждения: при выдаче крупных кредитов этот период может составлять от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от той суммы, которую запрашивает гражданин», — заявил Бахарев.

Депутат пояснил важность этих мер, поскольку таким образом удастся «установить заслон» до того, как денежные средства уйдут мошенникам, если они действуют от имени гражданина.

Парламентарий среди прочего выразил уверенность, что в ближайшее время в Госдуме приступят к рассмотрению этого законопроекта. Бахарев подчеркнул, что государство не оставит граждан «один на один с мошенниками».

Российский лидер в ходе прямой линии отметил, что объемы жульничества с хищением средств россиян путем кредитов зашкаливают. Президент предложил ужесточить ответственность для пособников телефонных мошенников.

Также лидер страны подчеркнул, что мошенничество с целью обмана россиян и отъема денежных средств в крупных размерах возведено на Украине в ранг государственной политики.

В декабре на Okko вышел документальный сериал «На крючке», который рассказывает о том, как мошенники обманывают сотни тысяч людей, притворяясь сотрудниками банков и ФСБ, а также в чем секрет их манипуляций.

Ранее в Госдуме предупредили о способах мошенничества перед Новым годом.