Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предупредили о способах мошенничества перед Новым годом

Мошенники массово рассылают сообщения о розыгрыше билетов на новогодние концерты

close
Depositphotos

Мошенники начали массово рассылать сообщения с приглашениями к участию в розыгрыше билетов на новогодние концерты и мероприятия, в том числе на Кремлевскую елку. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Кошелев.

В «новогодней схеме обмана» в Крыму мошенники предлагают россиянам перейти по ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт. Там требуют ввести персональные и платежные данные для оплаты «небольшой комиссии» за получение билета при выигрыше.

Депутат также рассказал, что в Самаре киберпреступники создали фишинговый сайт с подарками.

По его мнению, для борьбы с киберпреступниками и телефонными мошенниками нужно сделать гласными и публичными судебные процессы над ними.

«Вся страна должна увидеть лица таких «анонимусов» и услышать их признания в содеянном», — сказал Кошелев.

Он считает, что это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам.

До этого сообщалось об увеличении в 19 раз числа атак мошенников на российских пользователей мессенджера Telegram в преддверии Нового года.

Ранее в Нигерии арестовали 792 мошенников, выдававших себя за иностранок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами