В Госдуме предупредили о способах мошенничества перед Новым годом

Мошенники начали массово рассылать сообщения с приглашениями к участию в розыгрыше билетов на новогодние концерты и мероприятия, в том числе на Кремлевскую елку. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Кошелев.

В «новогодней схеме обмана» в Крыму мошенники предлагают россиянам перейти по ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт. Там требуют ввести персональные и платежные данные для оплаты «небольшой комиссии» за получение билета при выигрыше.

Депутат также рассказал, что в Самаре киберпреступники создали фишинговый сайт с подарками.

По его мнению, для борьбы с киберпреступниками и телефонными мошенниками нужно сделать гласными и публичными судебные процессы над ними.

«Вся страна должна увидеть лица таких «анонимусов» и услышать их признания в содеянном», — сказал Кошелев.

Он считает, что это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам.

До этого сообщалось об увеличении в 19 раз числа атак мошенников на российских пользователей мессенджера Telegram в преддверии Нового года.

Ранее в Нигерии арестовали 792 мошенников, выдававших себя за иностранок.