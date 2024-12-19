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Путин назвал тревожной ситуацию с хищением мошенниками средств россиян

Путин: объемы жульничества с хищением средств россиян зашкаливают

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что объемы жульничества с хищением средств россиян путем кредитов зашкаливают.

«То, что происходит сейчас — это, конечно, большую тревогу вызывает, потому что объемы этого жульничества, они зашкаливают», — сказал он.

Путин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками и бросать трубку, если собеседник просит «совершать действия». Он сообщил, что у него нет знакомых, кто пострадал от мошенников, но есть те, кому мошенники звонили. Однако как только они слышат незнакомый голос и предложения о действиях, то сразу кладут трубку, отметил президент.

Он предложил ужесточить ответственность для пособников телефонных мошенников.

Также лидер страны подчеркнул, что мошенничество с целью обмана россиян и отъема денежных средств в крупных размерах возведено на Украине в ранг государственной политики. Однако руководство Вооруженных сил РФ считает целями для ударов на Украине оборонные объекты и центры принятия решений, но не кол-центры с мошенниками, добавил Путин.

В декабре на ОККО вышел документальный сериал «На крючке», который рассказывает о том, как мошенники обманывают сотни тысяч людей, притворяясь сотрудниками банков и ФСБ, а также в чем секрет их манипуляций.

Ранее в Госдуме предупредили о способах мошенничества перед Новым годом.

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Прямая линия Путина — 2024
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