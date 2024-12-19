Путин заявил, что выманивание денег у россиян контролируют украинские спецслужбы

Мошенничество с целью обмана россиян и отъема денежных средств в крупных размерах возведено на Украине в ранг государственной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

«Совсем недавно на мероприятии Сбера мне Герман Оскарович Греф (глава Сбербанка — «Газета.Ru») докладывал, рассказал о том, что по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины, где эта деятельность мошенническая возведена в ранг государственной политики», — отметил российский лидер.

Глава государства добавил, что мошенничество на Украине находится под контролем спецслужб страны, для этого работают специалисты и специальные центры. По словам президента, только с этого направления выманили более 250 миллиардов рублей.

Путин также посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками и класть трубку, если собеседник просит «совершать действия». Глава государства также сообщил, что у него нет знакомых, кто пострадал от мошенников, но есть те, кому мошенники звонили. Однако как только они слышат незнакомый голос и предложения о действиях, то сразу кладут трубку, отметил президент.

Ранее в Госдуме предупредили о способах мошенничества перед Новым годом.