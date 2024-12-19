Капитана танкера «Волгонефть-239» отправили под домашний арест

Суд на два месяца отправил под домашний арест капитана танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс–службу крымского следственного управления Следственного комитета (СУСК) РФ.

«Капитану «Волгонефть-239», обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Также суд на два месяца арестовал капитана танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек.

По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС. Накануне зону сбора нефти на побережье в Краснодарском крае расширили до 49 км, к работе присоединились волонтеры.

Эколог Георгий Каваносян предположил, что крушение танкеров будет иметь долгосрочные последствия. Сейчас пятна мазута разошлись по морю и дошли до берега Анапского района, покрыв камни и песок черным нефтяным слоем.

Ранее пляжи Анапы со слоем мазута попали на видео.