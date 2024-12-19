Минздрав поручил мониторить обеспеченность аптек жизненно важными лекарствами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору еженедельно докладывать о ситуации с обеспечением медучреждений и аптек жизненно важными лекарствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова.

Он уточнил, что речь идет о наличии в аптеках физраствора, инсулинов, а также препаратов для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, в том числе для льготных категорий граждан.

По словам Кузнецова, отпускные цены на физраствор были оперативно перерегистрированы сразу после получения положительного заключения Федеральной антимонопольной службы на заявки производителей. Помощник Кузнецова отметил, что сейчас зарегистрированные цены покрывают обоснованные издержки фармпромышленности. Таким образом, по его словам, препятствий для производства и поставок препарата в необходимых объемах нет.

13 декабря Telegram-канал Mash сообщал, что предприниматели зафиксировали дефицит физраствора в России. Как утверждали некоторые бизнесмены, производство лекарственного средства на заводах не растет из-за низкой рентабельности.

16 декабря Росздравнадзор сообщил, что производители физраствора увеличили поставки в регионы, и в настоящее время его запасы активно пополняются.

Ранее Путин ответил на вопрос о нехватке в России льготных лекарств для лечения рака.