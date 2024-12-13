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Предприниматели заявили о дефиците физраствора в России

Mash: в России образовался дефицит физраствора для лекарств

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Денис Абрамов/РИА Новости

Предприниматели зафиксировали дефицит физраствора в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждают ряд предпринимателей, производство физраствора на заводах не растет из-за низкой рентабельности. По их словам, выпускается он в основном по госзаказу, и, поскольку он относится к жизненно важным медикаментам, его цена регулируется. Отмечается, что из-за подорожания сырья производство становится невыгодным.

Согласно материалу Mash, в большинство аптек физраствор не поступает примерно с конца ноября — начала декабря, а цены на остатки выросли.

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