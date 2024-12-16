Производители физраствора увеличили поставки в регионы, в настоящее время запасы активно пополняются. Об этом сообщил Telegram-канал Росздравнадзора.

«После перерегистрации Минздравом России цены на лекарственное средство Натрия хлорид (физраствор) производители увеличили поставки препарата в регионы», — говорится в публикации.

По данным ведомства, в настоящее время запасы хлорида натрия хлорид, раствора для инфузий, активно пополняются. В Росздравнадзоре подчеркнули, что потребности аптечной и лечебной сети будут полностью удовлетворены. В настоящее время ведомство держит ситуацию с лекарственным обеспечением на постоянном контроле.

Незадолго до этого сообщалось, что граждане в ходе приема обращений в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» пожаловались на отсутствие в российских аптеках физраствора. Также стало известно, что на фоне отсутствия физраствора в аптеках его стоимость на маркетплейсах увеличилась в 10 раз — цены выросли до 300–400 рублей. Также было заявлено, что остро ощущается нехватка больших упаковок, которые используются для капельниц.

13 декабря Mash сообщал, что предприниматели зафиксировали дефицит физраствора в России. Как утверждали некоторые бизнесмены, производство лекарственного средства на заводах не растет из-за низкой рентабельности.

Ранее российский онколог приписывал пациентам рак ради премий.