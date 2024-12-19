Путин ответил на вопрос о нехватке в России льготных лекарств для лечения рака

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос, почему в России наблюдается нехватка льготных лекарств для лечения рака, в частности инсулина, а также физраствора.

«Это просто такие сбои, недоработки на местах. Деньги в целом выделяются. Это вопрос организации торгов и принятия решений. Нужно просто вовремя все делать», — сказал он.

По словам главы государства, в 2009 году в России была запущена программа по развитию собственной фармацевтической промышленности. Сегодня отечественные фармкомпании вкладывают десятки миллиардов рублей собственных средств в создание препаратов внутри страны, отметил Путин.

Он пообещал обсудить с правительством ситуацию с перебоями поставок фармпрепаратов.

До этого президент заявил, что в первичном звене российского здравоохранения наблюдается нехватка кадров, и местные власти должны так распределять нагрузку на медиков, чтобы такой проблемы не возникало.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

16 декабря сообщалось, что граждане в ходе приема обращений в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» пожаловались на отсутствие в российских аптеках физраствора. Отмечается, что на фоне отсутствия препарата в аптеках, его стоимость на маркетплейсах увеличилась в 10 раз — до 300–400 рублей. Особенно остро ощущается нехватка больших упаковок, которые используются для капельниц.

Ранее Минпромторг заявил о готовности российских производителей увеличивать выпуск физраствора.