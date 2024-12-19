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Убежавший с прямой линии Путина американский журналист NBC News вернулся

Зарубин: журналист NBC Симмонс вернулся на прямую линию с Путиным через час
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kremlin.ru

Журналист британского издания NBC News Кир Симмонс, задавший президенту РФ Владимиру Путину вопрос во время прямой линии и сразу после этого покинувший зал, вернулся на свое место спустя час. Об этом написал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Спустя час американский журналист вернулся в зал после своего прямого включения», — пишет журналист.

К посту Зарубин приложил видео, на котором видно, как Симмонс проходит к своему месту и садится на него.

До этого журналист сообщил, что Симмонс спешно покинул зал, где проводилась пресс-конференция Путина. На предоставленных Зарубиным кадрах видно, как британский журналист с рюкзаком в руке буквально убегает из зала, где проводится прямая линия с президентом.

Во время прямой линии журналист NBC задал вопрос Путину и попросил российского лидера узнать у бывшего президента Сирии Башара Асада о судьбе американского журналиста Остина Тайса, который пропал в Сирии 12 лет назад. Путин дал обещание, что задаст этот вопрос.

Также Симмонс заявил, что Путин на фоне украинского конфликта и ситуации в Сирии якобы оказался в «уязвимом положении», а также задал вопрос о том, на какие компромиссы Россия готова пойти на потенциальных переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом.

В четверг, 19 декабря, президент России подвел итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал, что для него значит Россия.

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Прямая линия Путина — 2024
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