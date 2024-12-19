Путин рассказал, что для него значит Россия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится успехами граждан страны и смотрит на Россию, как на семью. Об этом российский лидер заявил, завершая прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией.

«В завершение я сказал, что отношусь к России как к своей семье. Мы с вами работаем, беседуем накануне светлых праздников — Нового года и Рождества. Я когда встречаюсь с представителями конфессий, я спрашиваю, вам люди чаще всего о чем говорят, о чем сожалеют? Отвечают, что слишком мало уделяли внимание детям», — рассказал президент.

Глава государства отметил, что в преддверии праздников хотел бы пожелать, чтобы все россияне больше внимания уделяли своим семьям.

Во время пресс-конференции Путин также заявил, что он уберег страну, поскольку она могла полностью утратить суверенитет, напомнив, что без суверенитета государство не смогло бы существовать.

19 декабря Путин подвел итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие. В ходе мероприятия российский лидер в прямом эфире отвечает на вопросы граждан и журналистов, рассказывает о ситуации в стране, а также представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».