Путин пообещал создать «единое окно» для помощи жителям приграничных районов

Президент России Владимир Путин пообещал подумать, как сделать «единое окно» по всему спектру помощи для жителей Белгородской и Курской областей. Об этом глава государства заявил в ответ на вопрос журналистки Ксении Собчак в ходе прямой линии.

Журналистка отметила, что уже два года общими усилиями обеспечивается помощь россиянам из Белгородской, Курской областей, которые пострадали от атак Вооруженных сил Украины, и предложила сделать «единое окно» по всему спектру помощи для жителей.

«Чрезвычайно важная вещь — помощь конкретным людям. Я подумаю, как это сделать сам, и попрошу соответствующие ведомства. Подумаем, как объединить усилия, чтобы создать единый инструмент для координации усилий», — ответил российский лидер.

19 декабря президент России проводит прямую линию, в ходе которой подводит итоги уходящего года. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

1 декабря сенатор от Курской области Алексей Кондратьев сообщил, что в Курской области более 50 тысяч временно перемещенных граждан уже смогли вернуться в свои дома. Он напомнил, что всего из опасных районов, чтобы исключить потери среди мирного населения, переместили порядка 160 тысяч человек.

Ранее Путин заявил, что на Украине «много наших ребят».