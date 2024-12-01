Более 50 тысяч человек вернулись домой в Курской области

В Курской области более 50 тысяч временно перемещенных граждан уже смогли вернуться в свои дома. Об этом сообщил член комитета по международным отношениям Совета Федерации, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев в беседе с РИА Новости.
«К сегодняшнему дню вернулись более 50 тысяч человек в места проживания, которые или были освобождены, или находятся на примыкающей территории в безопасном удалении», — отметил он.
Кондратьев напомнил, что всего из опасных районов, чтобы исключить потери среди мирного населения, переместили порядка 160 тысяч человек.
Часть перемещенных в настоящее время живет у родственников, либо арендует жилье, или же располагается в пунктах временного проживания, уточнил сенатор. Кроме того, есть те, кто выехал за пределы региона, в частности, в центральное Черноземье и Поволжье.
Также Кондратьев рассказал о мерах социальной поддержки, применяемым к перемещенным жителям Курской области.
«Для тех, кто снимает жилье, мы предусмотрели компенсацию в 20 тысяч рублей, для многодетных семей эта компенсация составляет 40 тысяч рублей», — добавил сенатор.
С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
Ранее сообщалось, что в Курской области упростят вход в подъезды на случай атак ВСУ.