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Более 50 тысяч человек вернулись домой в Курской области

Сенатор Кондратьев: в Курской области вернулись домой свыше 50 тысяч человек

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Анна Громова/«Газета.Ru»

В Курской области более 50 тысяч временно перемещенных граждан уже смогли вернуться в свои дома. Об этом сообщил член комитета по международным отношениям Совета Федерации, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев в беседе с РИА Новости.

«К сегодняшнему дню вернулись более 50 тысяч человек в места проживания, которые или были освобождены, или находятся на примыкающей территории в безопасном удалении», — отметил он.

Кондратьев напомнил, что всего из опасных районов, чтобы исключить потери среди мирного населения, переместили порядка 160 тысяч человек.

Часть перемещенных в настоящее время живет у родственников, либо арендует жилье, или же располагается в пунктах временного проживания, уточнил сенатор. Кроме того, есть те, кто выехал за пределы региона, в частности, в центральное Черноземье и Поволжье.

Также Кондратьев рассказал о мерах социальной поддержки, применяемым к перемещенным жителям Курской области.

«Для тех, кто снимает жилье, мы предусмотрели компенсацию в 20 тысяч рублей, для многодетных семей эта компенсация составляет 40 тысяч рублей», — добавил сенатор.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что в Курской области упростят вход в подъезды на случай атак ВСУ.

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