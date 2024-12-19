Путин рассказал, какие люди нужны России

Президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции рассказал, какие люди нужны России.

«Был в хириргическом центре. Кто-то без руки, без ноги. Но у них глаза горят. Такие люди нам нужны. С горящими глазами», — сказал он.

По его словам, получившие ранения на СВО бойцы хотят и могут дальше работать, им нужно помочь.

Президент также поделился, что регулярно общается с российскими бойцами, которые участвуют в спецоперации на Украине. Он рассказал, что бойцы передают ему в подарок шевроны и прочие сувениры. Путин отметил, что продвижение СВО идет каждый день по всей линии с фронта, российские бойцы на фронте действуют героически.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. По данным канала «Россия 24», в этом году число обращений на прямую линию приблизилось к 2 млн за три часа до эфира. Сам президент 14 декабря заявил, что изучил вопросы, поступившие к прямой линии, и увидел в них много нерешенных проблем.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин заявил, что на Украине «много наших ребят».