Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, что регулярно общается с бойцами СВО и получает от них сувениры

Путин показал подаренное ему знамя российских морпехов

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно общается с российскими бойцами, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Он отметил, что бойцы передают ему в подарок шевроны и прочие сувениры. Он также показал знамя 155-й бригады морской пехоты, которое ему подарили. Он обратил внимание, что специально принес его на мероприятие.

Президент отметил, что продвижение СВО идет каждый день по всей линии с фронта. Он добавил, что российские бойцы на фронте действуют героически.

«Противник лезет, ему наносят серьезное поражение, а потом начинают движение вперед. <...> 155-я бригада воюет в Курской области и выдавливает противника с нашей территории, но они там не одни. <...> Все воюют в прямом смысле слова героически пожелаем им всем удачи победы и возвращения домой», — заключил Путин.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

По данным канала «Россия 24», в этом году число обращений на прямую линию приблизилось к 2 млн за три часа до эфира. Сам Путин 14 декабря заявил, что изучил вопросы, поступившие к прямой линии, и увидел в них много нерешенных проблем.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин заявил о важности суверенитета для России.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами