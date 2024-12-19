Путин рассказал, что регулярно общается с бойцами СВО и получает от них сувениры

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно общается с российскими бойцами, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Он отметил, что бойцы передают ему в подарок шевроны и прочие сувениры. Он также показал знамя 155-й бригады морской пехоты, которое ему подарили. Он обратил внимание, что специально принес его на мероприятие.

Президент отметил, что продвижение СВО идет каждый день по всей линии с фронта. Он добавил, что российские бойцы на фронте действуют героически.

«Противник лезет, ему наносят серьезное поражение, а потом начинают движение вперед. <...> 155-я бригада воюет в Курской области и выдавливает противника с нашей территории, но они там не одни. <...> Все воюют в прямом смысле слова героически пожелаем им всем удачи победы и возвращения домой», — заключил Путин.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

По данным канала «Россия 24», в этом году число обращений на прямую линию приблизилось к 2 млн за три часа до эфира. Сам Путин 14 декабря заявил, что изучил вопросы, поступившие к прямой линии, и увидел в них много нерешенных проблем.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин заявил о важности суверенитета для России.