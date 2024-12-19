Путин назвал всех участников программы «Время героев» достойными людьми

На первый поток кадровой программы «Время героев» поступило 43 тысячи заявок от участников специальной военной операции, отобрали 83 человека. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии.

По его словам, многие участники программы получили предложения и уже работают, некоторые из них стали главами регионов России.

«Все достойны. Другой вопрос — соответствие. Одно дело — воевать за Родину. А другое — работать с людьми. Нужно иметь определенный талант, склонность. И нам нужно из этой среды выбрать подходящих людей, которые хотят и могут работать в этих областях. Промашки пока нет ни одной», — сказал российский лидер.

Специальная кадровая программа «Время героев» была создана для ветеранов и участников спецоперации по предложению президента РФ. 29 февраля 2024 года во время обращения к Федеральному собранию Путин, заявил, что участники СВО должны занять руководящие государственные должности во многих сферах деятельности страны. По словам главы государства, настоящей элитой являются участники боевых действий, а не те, кто обогатился в 1990-е годы.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин предложил запустить аналоги проекта «Время героев» в регионах.