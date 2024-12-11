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Медведев назвал главную особенность миграционной политики России

Медведев: РФ в вопросах миграции ориентируется прежде всего на интересы россиян

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия в вопросах миграционной политики ориентируется прежде всего на интересы своих граждан. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его словам, к этой проблеме нельзя относиться легковесно и делать заявления, которые напрягают одну часть общества.

«Но в любом случае, касается ли это вопросов обучения в школе детей мигрантов, касается ли это порядка их въезда в страну, присутствия здесь их семей, прежде всего мы должны ориентироваться на интересы граждан РФ», — сказал Медведев.

При этом он добавил, что нельзя пренебрегать фундаментальными правами иностранных граждан, работающих в России.

10 декабря депутаты Государственной думы приняли в I чтении законопроект, которым предлагается ввести запрет на прием в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком.

Данный законопроект был внесен в Госдуму 25 ноября. Его авторы предложили сделать возможным зачисление детей мигрантов в российские школы только после успешного прохождения теста по русскому языку.

Ранее правительство утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов.

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