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Путин рассказал о планах построить дорогу вокруг Азовского моря

Путин: мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря

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Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин подтвердил планы на строительство кольцевой автодороги вокруг Азовского моря, которое стало внутренним для страны. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

«Мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем для РФ», — заявил президент.

Глава государства отметил, что объект инфраструктуры будет такого же качества, как и «Таврида» в Крыму. Также российский лидер указал, что вся дорожная инфраструктура в новых регионах России будет восстанавливаться.

Путин добавил, что для реализации планов потребуется порядка трех лет. За этот период планируется привести дороги новых регионов в нормативное состояние.

Среди прочего президент рассказал, что в Донбассе и Новороссии уже восстановили порядка 21 тысячи социальных объектов. Глава государства подчеркнул, что в течение пяти-шести лет нужно восстановить и построить еще 20 тысяч объектов.

В четверг, 19 декабря, Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».

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Прямая линия Путина — 2024
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