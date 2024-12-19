Путин раскрыл число восстановленных объектов в Донбассе

В Донбассе и Новороссии уже восстановили 21 тыс. объектов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии.

Глава российского государства подчеркнул, что в течение 5–6 лет нужно восстановить и построить еще 20 тыс. объектов.

«По всем направлениям запланирована работа до 2030 года», — сказал он.

Также российский лидер пообещал жительнице Курской области, что вся инфраструктура региона после того, как оттуда будут выбиты Вооруженные силы Украины, будет восстановлена. По его словам, будет восстановлена и дорожная сеть, и коммуникационная инфраструктура, школы, детские сады, жилые дома.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».