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Путин назвал рост экономики России результатом укрепления суверенитета

Путин: рост российской экономики является результатом укрепления суверенитета

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Россия 1

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что рост российской экономики в значительной степени является результатом укрепления суверенитета.

По его словам, для России это особенно важно, потому что при утрате суверенитета теряется государственность.

«Суверенитет — важная вещь, он должен быть внутри, в сердце», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что ситуация в экономике России в целом стабильная и надежная, в 2025 году рост ВВП составит 2-2,5%.

16 декабря на коллегии министерства обороны РФ Путин заявлял, что одним из наиболее важных инструментов для защиты суверенитета России являются ядерные силы страны, государство будет поддерживать их развитие в будущем.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. По данным канала «Россия 24», в этом году число обращений на прямую линию приблизилось к 2 млн за три часа до эфира. Сам президент 14 декабря заявил, что изучил вопросы, поступившие к прямой линии, и увидел в них много нерешенных проблем.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Песков рассказал, как ИИ помогает в подготовке к прямой линии с Путиным.

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Прямая линия Путина — 2024
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