Песков рассказал, как ИИ помогает в подготовке к прямой линии с Путиным

Применение искусственного интеллекта (ИИ) для обработки обращений граждан, поступивших в преддверии прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, позволяет определить, в каких регионах страны «что-то не так». Об этом в ходе интервью для Первого канала заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что нейросеть помогает специалистам моментально классифицировать поступающие от жителей заявления. Их разделяют на категории в зависимости от субъекта, где проживает обратившийся к президенту человек, и описанной проблемы.

«Конечно, прекрасная возможность понять, где что-то не так, где лучшим образом обстоят дела, в каких регионах. И уже непосредственно работать с региональными властями и федеральными органами власти», — рассказал представитель Кремля, говоря о преимуществах использования ИИ при обработке обращений для прямой линии.

По словам Пескова, в настоящее время россиян больше всего интересует специальная военная операция (СВО). В том числе их волнует ход боевых действий, а также поддержка военнослужащих и их семей.

Как сказал пресс-секретарь главы государства, все подобные обращения «можно и нужно анализировать серьезно».

Прямая линия с Путиным, которая в этом году будет совмещена с большой пресс-конференцией президента, состоится 19 декабря. Мероприятие начнется в 12:00 мск.

Ранее в Кремле рассказали, сколько иностранных журналистов будут присутствовать на пресс-конференции главы государства.