Путин рассказал, что обеспечивает суверенитет России

Одним из наиболее важных инструментов для защиты суверенитета России являются ядерные силы страны, государство будет поддерживать их развитие в будущем. Об этом на коллегии Минобороны РФ заявил президент Владимир Путин, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Глава государства также заявлял, что планы Соединенных Штатов по размещению ракет средней дальности в мире вызывают обеспокоенность, в связи с чем Россия принимает меры для обеспечения безопасности.

Кроме того, как отметил президент, Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава ВС РФ, их штатная численность повышена до 1,5 млн военнослужащих.

Ранее Путин раскрыл шаг США, вызывающий обеспокоенность России.