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Эксперт раскрыл, как долго пляжи Анапы будут оставаться испорченными из-за нефти

Эколог Баташев: пляжи в Анапе останутся испорченными из-за разлива нефти до июня

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Мазут после крушения танкеров с нефтью в Керченском проливе попал на береговую линию. Если не очистить ее полностью в ближайшее время, то он уйдет в глубокие слои пляжей, предупредил эколог Анатолий Баташев. Это приведет к катастрофическим последствиям, и курортный сезон в регионе сорвется, объяснил он в беседе с 360.ru.

До этого власти региона заверили, что до лета все пляжи очистят от нефтепродуктов. И хотя работу сильно усложняют неблагоприятные погодные условия, владельцы пляжей должны быть больше всех заинтересованы в удалении мазута, подчеркнул Баташев.

«Другое дело, что сейчас на них нет ни персонала, потому что курорты закрыты на зимний период, ни техники», — констатировал он.

Не факт, что после завершения работ россиянам разрешат здесь отдыхать, так как соответствующее решение должен принять Росприроднадзор, ориентируясь на безопасность жителей. Уже можно сделать вывод, что в ранний сезон – в мае-июне – пляжи Анапы останутся испорченными, подчеркнул эколог. Сейчас, по его словам, наблюдается лишь начало экологической беды, так как прошла лишь первая ночь с приливом, после чего пляжи накрыло нефтепродуктами.

Пока непонятно, на какие территории мазут понесет дальше, объем нефтяного пятна из-за шторма трудно установить. Есть угроза, что пострадают сочинские и крымские пляжи. Главными жертвами происшествия станут животные – для них опасность очень высока. Эколог одобрил введение режима ЧС и призвал направить на очистку пляжей большую группу специалистов, волонтеров и военных.

Напомним, накануне в МЧС сообщили, что ликвидировать разлив нефти в Черном море пока невозможно из-за сильного шторма в районе побережья. Специалисты обрабатывают сорбентами попавшие на берег нефтепродукты. Позднее работы возобновили, а к вечеру вновь приостановили до сегодняшнего утра. По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС.

Ранее эксперт оценил ущерб от разлива нефти из-за крушения танкеров в Керченском проливе.

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