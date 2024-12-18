«Будут сюрпризы»: раскрыты последствия разлива нефти на черноморском побережье

Оценить реальный ущерб от разлива нефти на Черноморском побережье можно будет только со временем. Множество неприятных сюрпризов ожидает россиян, когда потеплеет, предупредил кандидат биологических наук, заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с RT.

Когда погода нормализуется, появится возможность снимать нефтяную пену с поверхности моря средствами дистанционного зондирования. Тогда специалисты выяснят, на акваторию какой площади шторм разметал вытекший мазут.

На поверхности и берегу будет лишь часть мазута, которую ликвидировать проще. Но проблема в том, что тяжелая часть уйдет на дно и токсические компоненты будут накапливаться по пищевым цепочкам, объяснил Пешков. Сильно пострадают птицы, рыбы и другие организмы. Те, кто не погиб во время самого разлива, пострадают из-за трансформации углеводородов в водной среде.

«Люди под воздействием в любом случае оказались и будут оказываться. Хорошо, сейчас не рекреационный сезон, но все равно рыбу-то ловят, воздухом дышат… Но я думаю, что большие сюрпризы будут, когда потеплеет и рекреационный сезон начнется», — констатировал эколог.

После катастрофы потребуются годы на то, чтобы экосистема восстановилась, и то не факт, что она сможет сделать это в полной мере. Важно будет всячески помогать природе и вести очистку, заключил Пешков.

По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС, а накануне в МЧС сообщили, что ликвидировать разлив нефти в Черном море пока невозможно из-за сильного шторма в районе побережья.

Ранее эксперт раскрыл, как долго пляжи Анапы будут оставаться испорченными из-за нефти.