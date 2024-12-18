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«Будут сюрпризы»: раскрыты последствия разлива нефти на черноморском побережье

Эколог Пешков: последствия от разлива нефти в Черном море придут с потеплением

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Оценить реальный ущерб от разлива нефти на Черноморском побережье можно будет только со временем. Множество неприятных сюрпризов ожидает россиян, когда потеплеет, предупредил кандидат биологических наук, заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с RT.

Когда погода нормализуется, появится возможность снимать нефтяную пену с поверхности моря средствами дистанционного зондирования. Тогда специалисты выяснят, на акваторию какой площади шторм разметал вытекший мазут.

На поверхности и берегу будет лишь часть мазута, которую ликвидировать проще. Но проблема в том, что тяжелая часть уйдет на дно и токсические компоненты будут накапливаться по пищевым цепочкам, объяснил Пешков. Сильно пострадают птицы, рыбы и другие организмы. Те, кто не погиб во время самого разлива, пострадают из-за трансформации углеводородов в водной среде.

«Люди под воздействием в любом случае оказались и будут оказываться. Хорошо, сейчас не рекреационный сезон, но все равно рыбу-то ловят, воздухом дышат… Но я думаю, что большие сюрпризы будут, когда потеплеет и рекреационный сезон начнется», — констатировал эколог.

После катастрофы потребуются годы на то, чтобы экосистема восстановилась, и то не факт, что она сможет сделать это в полной мере. Важно будет всячески помогать природе и вести очистку, заключил Пешков.

По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС, а накануне в МЧС сообщили, что ликвидировать разлив нефти в Черном море пока невозможно из-за сильного шторма в районе побережья.

Ранее эксперт раскрыл, как долго пляжи Анапы будут оставаться испорченными из-за нефти.

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