В Москве началась прямая линия Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией

В Гостином дворе в Москве началась прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией.

Сбор вопросов граждан президенту стартовал 8 декабря и продолжится вплоть до окончания прямой линии.

Согласно данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ее основными темами будут вопросы, связанные со спецоперацией и потребностями фронта, а также с обеспечением инвалидов и здравоохранением.

17–18 декабря президент РФ готовился к прямой линии, изучая поступившие от граждан вопросы и запрашивая соответствующую информацию. В Кремле при этом отмечали, что удовлетворить все просьбы россиян невозможно, но они не останутся без внимания.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и также была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

Ранее в Кремле назвали самые частые вопросы россиян к прямой линии Путина.